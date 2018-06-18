Джембе. Видео

Палящее солнце, полуденный зной, пот градом, звуки барабана... Но это не Гвинея, не Сенегал, не Берег Слоновой Кости. Это Молодёжная поляна в подмосковной Дубне.

Назвать эти звуки, напоминающими звук барабанов, значит проявить, мягко говоря, неосведомлённость. Это звуки мембранофона, а воспроизводящий их инструмент называется джембе.

Что и говорить, не все мы (к нашему стыду) помним виртуозов этого жанра - Мамади Кейта, Фамуду Конате и Бабатунде Олатунджи, которые игрой на джембе даже в субэкваториальном поясе Африканского континента могли (по непроверенным данным) вызвать муссонные дожди.

Дуэт дубненских музыкантов осадки вызвать не обещал. Музыканты согласились исполнить для Дубна ру, одно из произведений этого жанра. (Возможно даже, из репертуара группы Les Ballets Africains).

Правда, посмотреть и послушать своё исполнение на нашем информационном портале ребята не обещали. Что вполне резонно. Зачем палить трафик, когда можно взять в руки инструмент, исполнить на нём нечто и, в полной мере, насладиться исполненным без лишних издержек.

Не у всех наших читателей, среди которых немало поклонников goblet drums, есть возможность слиться с любимым ритмом вживую. Для них наше видео.

А если серьёзно, то стоит послушать игру на джембе. Очень даже ничего..!

Сергей Гор