День защиты детей в Дубне. Видео

Конечно, не всех ещё в нашем славном городе науки можно назвать Знайками, но, справедливости ради - для этого очень многое делается.

Даже в свой праздник дети могли получить мастер классы по рукоделию из бумаги (оригами), поделкам (квиллингу) в области авиамоделирования и принять участие в шахматном турнире.

Своё спортивное мастерство показали велосипедисты и беговелы. По всему парку, на радость детворе, работало множество аттракционов. Участники и победители конкурсов получили призы и подарки, а все посетители – хорошее настроение.

Сергей Гор