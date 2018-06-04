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День защиты детей в Дубне. Видео

Праздники     115     пн, 04.06.2018 - 09:27
Сергей Гор
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Интерактивным познавательным представлением «Приключения Незнайки в наукограде» отметили День защиты детей в Парке семейного отдыха на Большой Волге.

 Конечно, не всех ещё в нашем славном городе науки можно назвать Знайками, но, справедливости ради - для этого очень многое делается. 

Даже в свой праздник дети могли получить мастер классы по рукоделию из бумаги (оригами), поделкам (квиллингу) в области авиамоделирования и принять участие в шахматном турнире.

Своё спортивное мастерство показали велосипедисты и беговелы. По всему парку, на радость детворе, работало множество аттракционов. Участники и победители конкурсов получили призы и подарки, а все посетители – хорошее настроение.

Сергей Гор

 

  

#Gorkino1

Парк семейного отдыха