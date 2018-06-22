День памяти и скорби прошёл в Дубне. Видео

Это одна из самых скорбных дат в истории России. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, закончилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистских войск. В ходе войны наша страна потеряла почти 27 миллионов человек. Это солдаты, погибшие на полях сражений, это истреблённые на оккупированных территориях, угнанные на каторжные работы в Германию и умершие в плену граждане нашей страны.

Указом президента Бориса Ельцина от 08.06 1996 года 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. 24 октября 2004 года решением президента Владимира Путина эта дата была внесена в закон «О днях воинской славы и памятных дат».

В этот день, в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи, возлагаются траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве. Проводятся траурные митинги в больших и малых городах по всей стране.

В этот день, ежегодно на Большой Волге к мемориалу Братске могилы жители Дубны несут цветы, вспоминают со всем народом России о соотечественниках, которые ценой жизни защитили наше Отечество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Дубненцы скорбят о жертвах той войны. Мы помним и гордимся подвигом нашего народа, победившего фашистских захватчиков!