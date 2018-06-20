Дело о невыплате около 10 млн. рублей зарплаты 50 работникам в Дубне направлено в суд

Прокуратура города Дубны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ЗАО "ТКО Механика", он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
"По версии следствия, директор организации с июня 2016 года по сентябрь 2017 года не выплатил 50 работникам заработную плату на общую сумму около 10 млн. рублей. При этом, руководитель предприятия, имея реальную возможность на оплату труда указанных работников, направлял денежные средства на иные цели. Уголовное дело направлено мировому судье 41 судебного участка Дубненского судебного района Московской области", - говорится в сообщении.
Для возвращения долгов следствием наложен арест на имущество предприятия, уточняет ведомство.