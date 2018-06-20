Дело о невыплате около 10 млн. рублей зарплаты 50 работникам в Дубне направлено в суд

"По версии следствия, директор организации с июня 2016 года по сентябрь 2017 года не выплатил 50 работникам заработную плату на общую сумму около 10 млн. рублей. При этом, руководитель предприятия, имея реальную возможность на оплату труда указанных работников, направлял денежные средства на иные цели. Уголовное дело направлено мировому судье 41 судебного участка Дубненского судебного района Московской области", - говорится в сообщении.