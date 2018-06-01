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Что построят и что снесут в Дубне? Видео

Строительство     175     пт, 01.06.2018 - 10:15
Сергей Гор
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В конце мая, на очередном брифинге журналисты городских СМИ встретились с представителями администрации

Вопросов, которые поступают в редакции от дубненцев, как всегда было много. Если внимательно посмотреть на них, можно с уверенностью сказать, что жителей города интересует довольно широкий спектр жизни Дубны. А это значит, что равнодушных к прошлому, настоящему и будущему города у нас нет.

О новых правилах застройки, строительстве домов на улицах Московской, Дачной и Правде рассказал на встрече с журналистами заместитель главы города Дубна Н.А. Смирнов.

Сергей Гор

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