Что построят и что снесут в Дубне? Видео

Вопросов, которые поступают в редакции от дубненцев, как всегда было много. Если внимательно посмотреть на них, можно с уверенностью сказать, что жителей города интересует довольно широкий спектр жизни Дубны. А это значит, что равнодушных к прошлому, настоящему и будущему города у нас нет.

О новых правилах застройки, строительстве домов на улицах Московской, Дачной и Правде рассказал на встрече с журналистами заместитель главы города Дубна Н.А. Смирнов.

Сергей Гор