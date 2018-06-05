Болит ли голова у дятла?

Узнать птицу по трели, которую она издает, может не каждый. Но перепутать с кем-то дятла невозможно. Его стук по дереву является самым узнаваемым лесным звуком. Дятлы — единственное семейство птиц, которое способно долбиться головой часами.

Ежедневной нормы по количеству ударов нет, так как многое зависит от причины, по которой дятел долбит дерево. Зимой он делает это, чтобы прокормиться, и способен разрушать трухлявые деревья на протяжении одного-трех часов. При этом частота долбления будет зависеть от того, насколько много в дереве личинок насекомых, которыми питается дятел. Причем сначала надо узнать, где именно находятся полости с ними. Обстукивать дерево с этой целью дятел может на протяжении часа, совершая до двух ударов в секунду. Правда, с перерывами. Итого получается около 3000–4000 ударов в час! А ведь эти личинки надо еще достать…

Бывает, что дятел крошит уже сухое дерево. Тогда ему требуется совершить не менее 10 000 — 12 000 ударов, чтобы наесться. Личинки он достает из открывшихся в результате долбления ходов в перерывах между ударами.

Весной хлопот прибавляется. По крайней мере у самца. В этот период ему необходимо позаботиться о привлечении самки. Длительность брачной дроби у разных видов разная, в среднем 2–3 секунды. За это время дятел делает не менее семи быстрых ударов. А частота таких дробей может достигать до 10–20 в час. Если учесть, что длится токовая дробь не более двух часов, получается, что всего дятел «бьется» головой о дерево около 157 раз.

Но привлечь самку мало. Надо еще изготовить дупло, а на это необходимо от одного до пяти часов. Все зависит от плотности дерева и отвлекающих факторов, таких как, к примеру, охрана территории.

Череп дятла имеет внутри губчатую ткань, которая служит дополнительным к черепной жидкости амортизатором. Другим амортизатором является длинный (10 см) язык. Чтобы он уместился в голове птицы, эволюции пришлось пойти на хитрость, обернув языком череп.

Вздохнуть с облегчением удается лишь летом. Гнездо построено, самка найдена, да и искать личинки уже не надо, так как появляется возможность собирать насекомых с веток и земли. Поэтому летом стук дятла можно услышать гораздо реже.

Болит голова у дятла от такой «работы» или нет, до сих пор неизвестно, так как нет прибора, который крепился бы электродами в мозг и предоставлял информацию об этом. Но вряд ли. Все потому, что череп дятла имеет внутри губчатую ткань, которая служит дополнительным к черепной жидкости амортизатором. Другим амортизатором является длинный (10 см) язык. Чтобы он уместился в голове птицы, эволюции пришлось пойти на хитрость, обернув языком череп. Чем не еще одна смягчающая «подушка»? Наконец, есть третья причина: клюв идет строго перпендикулярно к поверхности долбления, что исключает вибрации.

Правда, несмотря на все предосторожности, мозг дятла все же может пострадать от сотрясения. Только не из-за стука по дереву, а, к примеру, из-за очень сильного удара. Так, если птицу собьет машина и удар придется на голову, она погибнет.