Более 100 яхт соревнуются на разных дистанциях в Конаково

В состязаниях принимают участие десятки классов яхт: от легких швертботов и надувных катамаранов до круизных судов. Всего участников более 100, они соревнуются на разных дистанциях.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя особо подчеркивает важность развития в регионе этого вида спорта, как одного из средств увеличения туристического потока.

– Наша основная цель – обозначить ключевые мероприятия в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь в регион новых гостей, – считает Игорь Руденя.

На берегу Иваньковского водохранилища для гостей организована бесплатная полевая кухня, музыкальная шоу-программа. Все желающие могут отдохнуть на пляжах Конаково Ривер Клаб, побывать с экскурсией на острове. Также на площадке работает школа танцев, детские развлекательные зоны.