Безопасное лето

Цель мероприятия – профилактика безопасности и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни

Заместитель начальника Отдела участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД, начальник Отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Юрий Налимов поприветствовал ребят и рассказал об основных правилах безопасности на улице и дома, о мерах предосторожности при купании на воде в специально отведённых местах. Стражи порядка напомнили детям о нормах и правилах поведения в общественных местах, о «комендантском часе», а также затронули тему уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, предусмотренной за правонарушения.

На встрече с детьми выступил и представитель духовенства, который рассказал детям о пагубном воздействии на организм человека алкоголя и курения, а также о пользе здорового образа жизни.

По просьбе юных слушателей, в завершение мероприятия приятным бонусом стала встреча с собаками в центре кинологической службы, где заместитель начальника Центра кинологической службы ГУ МВД России по Московской области майор полиции Алексей Шувиков рассказал об истории работы с собаками, их неоценимой помощи в службе и провел тренировку питомцев.