Английский Анти Сад в Дубне. Часть 3. Артографика

Культивирует навыки, необходимые как для письма, так и для творческого художественного самовыражения. Развивает «художественное зрение» и вводит различные символические инструменты - композицию, ритм и цвет.
Когда ребенок учится использовать культурные инструменты, появляются новые психологические качества, которые мы называем способностями. Способности - это универсальные «ментальные привычки» и человеческие качества, необходимые для успеха в любой квалифицированной культурной деятельности. Наиболее важным путем развития и выражения способностей являются культурные инструменты (концепции, визуальные знаки, символы, модели, планы, тексты, карты, формулы, язык), которые не просто преподаются изолированно как навыки, но предлагаются и осознаются Ребенком как практические действия, используемые, в частности, для конкретных целей.
Как работает Key to Learning?
Учебная программа «Ключ к обучению» отличается от других, потому что она фокусируется на образовательном контенте (что) на культурных инструментах (как). Основное внимание уделяется не только навыкам преподавания и знаниям, но и развитию навыков обучения. Он предлагает специально разработанные оптимальные учебные навыки, которые:
- Точно соответствует обучению и развитию детей
- Непростой, но достижимой
- Эмоционально яркие, игривые и приятные
- Разделяемые детьми и отзывчивыми взрослыми
- Это создает правильные условия для открытий умов, для того, чтобы научиться становиться удовольствием и для творчества процветать
Когнитивная учебная программа развития «Ключ к обучению»:
- Рассматривает игру как жизненно важную, саморегулируемую деятельность
- Усиливает развитие, но не ускоряет его
- Разблокирует возможности до максимума
- Готовит детей к образовательным проблемам, с которыми они столкнутся
- Помогает родителям помогать своим детям учиться
- Вводит разные «символические языки». Как только дети приобрели «символическую грамотность», им гораздо легче справляться, когда мы продолжаем бросать им вызов освоить новые и все более требовательные учебные задачи
- Развивает способности, которые дадут детям контроль над своей жизнью и обучением, для их обучения не будет конца
Это обеспечивает существенную основу для раннего опыта обучения ребенка на начальной стадии их образования. Это создает любовь к обучению и дает им инструменты для обучения на протяжении всей жизни.