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Английский Анти Сад в Дубне. Часть 3. Артографика

Образование  |  Антисад     7     пн, 25.06.2018 - 10:45
Мамин Клуб
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Наталья Мельничук, Председатель клуба

Культивирует навыки, необходимые как для письма, так и для творческого художественного самовыражения. Развивает «художественное зрение» и вводит различные символические инструменты - композицию, ритм и цвет.

Когда ребенок учится использовать культурные инструменты, появляются новые психологические качества, которые мы называем способностями. Способности - это универсальные «ментальные привычки» и человеческие качества, необходимые для успеха в любой квалифицированной культурной деятельности. Наиболее важным путем развития и выражения способностей являются культурные инструменты (концепции, визуальные знаки, символы, модели, планы, тексты, карты, формулы, язык), которые не просто преподаются изолированно как навыки, но предлагаются и осознаются Ребенком как практические действия, используемые, в частности, для конкретных целей.

 

Как работает Key to Learning?

Учебная программа «Ключ к обучению» отличается от других, потому что она фокусируется на образовательном контенте (что) на культурных инструментах (как). Основное внимание уделяется не только навыкам преподавания и знаниям, но и развитию навыков обучения. Он предлагает специально разработанные оптимальные учебные навыки, которые:

  • Точно соответствует обучению и развитию детей
  • Непростой, но достижимой
  • Эмоционально яркие, игривые и приятные
  • Разделяемые детьми и отзывчивыми взрослыми
  • Это создает правильные условия для открытий умов, для того, чтобы научиться становиться удовольствием и для творчества процветать

 

Когнитивная учебная программа развития «Ключ к обучению»:

  • Рассматривает игру как жизненно важную, саморегулируемую деятельность
  • Усиливает развитие, но не ускоряет его
  • Разблокирует возможности до максимума
  • Готовит детей к образовательным проблемам, с которыми они столкнутся
  • Помогает родителям помогать своим детям учиться
  • Вводит разные «символические языки». Как только дети приобрели «символическую грамотность», им гораздо легче справляться, когда мы продолжаем бросать им вызов освоить новые и все более требовательные учебные задачи
  • Развивает способности, которые дадут детям контроль над своей жизнью и обучением, для их обучения не будет конца

 

Это обеспечивает существенную основу для раннего опыта обучения ребенка на начальной стадии их образования. Это создает любовь к обучению и дает им инструменты для обучения на протяжении всей жизни.

 

Источник: 
Английский анти Сад «Key to Learning»
#Антисад

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