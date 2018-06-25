Английский Анти Сад в Дубне. Часть 3. Артографика

Когда ребенок учится использовать культурные инструменты, появляются новые психологические качества, которые мы называем способностями. Способности - это универсальные «ментальные привычки» и человеческие качества, необходимые для успеха в любой квалифицированной культурной деятельности. Наиболее важным путем развития и выражения способностей являются культурные инструменты (концепции, визуальные знаки, символы, модели, планы, тексты, карты, формулы, язык), которые не просто преподаются изолированно как навыки, но предлагаются и осознаются Ребенком как практические действия, используемые, в частности, для конкретных целей.

Как работает Key to Learning?

Учебная программа «Ключ к обучению» отличается от других, потому что она фокусируется на образовательном контенте (что) на культурных инструментах (как). Основное внимание уделяется не только навыкам преподавания и знаниям, но и развитию навыков обучения. Он предлагает специально разработанные оптимальные учебные навыки, которые:

Точно соответствует обучению и развитию детей

Непростой, но достижимой

Эмоционально яркие, игривые и приятные

Разделяемые детьми и отзывчивыми взрослыми

Это создает правильные условия для открытий умов, для того, чтобы научиться становиться удовольствием и для творчества процветать

Когнитивная учебная программа развития «Ключ к обучению»:

Рассматривает игру как жизненно важную, саморегулируемую деятельность

Усиливает развитие, но не ускоряет его

Разблокирует возможности до максимума

Готовит детей к образовательным проблемам, с которыми они столкнутся

Помогает родителям помогать своим детям учиться

Вводит разные «символические языки». Как только дети приобрели «символическую грамотность», им гораздо легче справляться, когда мы продолжаем бросать им вызов освоить новые и все более требовательные учебные задачи

Развивает способности, которые дадут детям контроль над своей жизнью и обучением, для их обучения не будет конца

Это обеспечивает существенную основу для раннего опыта обучения ребенка на начальной стадии их образования. Это создает любовь к обучению и дает им инструменты для обучения на протяжении всей жизни.