Английский Анти Сад в Дубне. Часть 2. Сенсорная математика

Sensory Mathematics - Сенсорная математика - развивает способность анализировать внешние, визуальные качества объектов с использованием сенсорных стандартов, таких как цвет, форма и размер. Это создает основу для развития умственных способностей. Придание формы геометрическим фигурам уменьшает страх перед математикой, широкая цветовая гамма позволяет лучше понять реальность. А сценарии в виде математических игр используются для закрепления знаний.

Галина Доля, блестящий учитель английского языка "возвращается" в Дубну со своими программами. Волею судьбы оказавшись в 90-е годы в Англии, но продолжая сотрудничать с Институтом Проблем Образовательной Политики "Эврика", Галина Доля в соавторстве с Ольгой Дьяченко и профессором Николаем Вераксой создала развивающую программу на английском языке для дошкольников "Key to Learning". В основе программы - теория развития способностей у детей, разработанная в лаборатории развития способностей НИИ Дошкольного воспитания АПН СССР под руководством Л.А. Венгера. Сегодня программа успешно реализуется в Англии, Шотландии, Уэльсе, Польше, Индии, Португалии, Испании, Сингапуре, многих других странах.

Учебная программа «Ключ к обучению» отличается от других, потому что она действительно фокусируется на развитии учебных способностей и использовании культурных инструментов (как), а не только на образовательном контенте (что). Это создает правильные условия для разума, чтобы открыться, чтобы научиться радоваться и творчески процветать. Её красота заключается в том, что она требует всего лишь короткого периода вмешательства каждый день, оставляя время для решения других важных мероприятий, необходимых для развития ребенка, и предоставляет ключевые инструменты для обучения маленьких детей тому, как учиться.