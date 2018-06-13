Английский Анти Сад в Дубне. Часть 1

Для детей 3-7 лет. Не Сад - это 3-часовые занятия утром для тех, кто не ходит в обычный садик, и 2-часовые занятия вечером для тех, кто в садике.

Цель - вызвать интерес к языку и английской культуре! Девиз программы: "Каждое обучение должно быть игровым, а каждая игра – обучающей". Можно учить язык с помощью слов и песенок, но намного эффективнее впитывать язык через действия и активные занятия артографией, сенсорной математикой, художественным конструированием, изучением сказок story grammar, ну и с помощью песенок и рифмовок из легендарного курса английского языка Галины Доля “Happy English”.

У нас погружение - деткам всего 3-5 лет - никаких диалогов и отработок! Для них это чужая взрослая культура, не надо их туда насильно втягивать, им нужна игра - обучающая, правильно простроенная взрослым, но игра.

В программе "Key to Learning" два уровня: "Caterpillars" и «Butterflies», 12 учебных модулей - предметов - в каждом по 30 sessions и более 600 активностей и игр, наличие большого количества дидактических пособий, детской художественной литературы на английском языке, оборудования для конструирования и моделирования.

Программа «Key To Learning” основана на теории развития Л.С Выготского и развивает коммуникативные, познавательные и саморегуляционные способности. Занятия проводятся на английском языке двумя педагогами - один педагог - Мери Поппинс - говорит только на английском языке, вторая педагог-тьютор помогает детям в организации и понимании.

Если ребёнок пройдёт все это на английском языке, его готовность в школе, интерес к учебе, к любым проектам, межпредметным заданиям будет огромным!

Сначала - разминка и песенка на английском на Brain Gym (конечно, первое время они не будут понимать - но будут впитывать, а на движения язык ложится лучше).

Потом - Circle Time ("утренний круг") - там может применяться и английский и русский язык -цель- развитие навыков общения между собой и на публике у деток - развитие коммуникативных способностей.

Дальше занятие из программы "Key to Learning" - преподаватель даёт все инструкции и ведёт занятие на английском языке, а русскоязычная воспитатель помогает детям, но слышат они английскую речь с жестами.

После 20-30 минутного занятия - Finger Gym - с английскими песенками - рифмовками под музыку (танцы-рифмовки-песенки из "Happy English" Галины Доля).

Ролевые игры, тоже с фразами на английском - с помощью педагогов.

Story Time - дети слушают, как преподаватель читает яркую книжку с яркими картинками (у нас таких очень много - они простые и понятные даже не англоговорящим деткам) на английском с жестами и драматургией.

Перекус snack на английском (весь разговор идёт на английском) - садятся за столики, берут чашечки, что едят и т.д. и соответствующие выражения вокруг всей деятельности - такое образовательное событие.

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