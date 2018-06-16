Административная ответственности за управление незарегистрированным либо неисправным судном

Согласно Федеральному закону от 29.12.2017 № 452-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» установлено, что управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Кроме того, увеличен размер штрафа до двух тысяч рублей за управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передачу управления судном лицу, не имеющему права управления.

Начало действия документа - 09.01.2018