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Зарядка со стражем порядка

Общественный порядок     18     пт, 18.05.2018 - 17:19
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна совместно с членами Общественного совета при ОМВД Еленой Аркадьевной и Алексеем Чарыковым провели акцию «Зарядка со стражем порядка», приуроченную к 300-летию российской полиции.

Цель данного мероприятия – привлечь внимание детей к спорту, объяснить важность хорошей физической подготовки и здорового образа жизни, повысить доверие к сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские встретились с детьми отделения участковой социальной службы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавлик», а также с воспитанниками Детско-юношеской спортивной школы "Дубна", рассказали о важности здорового и активного образа жизни, о необходимости соблюдения правил общественного порядка и мерах личной безопасности.

Совместно проведённая зарядка зарядила детей положительными эмоциями на весь день.

ОМВД