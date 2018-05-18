Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна совместно с членами Общественного совета при ОМВД Еленой Аркадьевной и Алексеем Чарыковым провели акцию «Зарядка со стражем порядка», приуроченную к 300-летию российской полиции.
Цель данного мероприятия – привлечь внимание детей к спорту, объяснить важность хорошей физической подготовки и здорового образа жизни, повысить доверие к сотрудникам правоохранительных органов.
Полицейские встретились с детьми отделения участковой социальной службы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавлик», а также с воспитанниками Детско-юношеской спортивной школы "Дубна", рассказали о важности здорового и активного образа жизни, о необходимости соблюдения правил общественного порядка и мерах личной безопасности.
Совместно проведённая зарядка зарядила детей положительными эмоциями на весь день.