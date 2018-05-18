Зарядка со стражем порядка

Цель данного мероприятия – привлечь внимание детей к спорту, объяснить важность хорошей физической подготовки и здорового образа жизни, повысить доверие к сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские встретились с детьми отделения участковой социальной службы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавлик», а также с воспитанниками Детско-юношеской спортивной школы "Дубна", рассказали о важности здорового и активного образа жизни, о необходимости соблюдения правил общественного порядка и мерах личной безопасности.

Совместно проведённая зарядка зарядила детей положительными эмоциями на весь день.