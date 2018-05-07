Юристы на защите прав

Низкая платежная дисциплина – одна из причин, серьезно осложняющих работу промышленных компаний. Задержка платежей в рамках заключенных договоров приводит к дефициту оборотных средств, снижает возможности для инвестирования в основные фонды, негативно влияет на развитие бизнеса и конкурентоспособность. Сталкивается с подобными проблемами и АО «ТЕНЗОР».

Приборный завод в подмосковной Дубне проектирует и производит комплексные системы безопасности для атомных электростанций и других режимных объектов в России и за рубежом. Получает заказы по линии Государственной корпорации «Росатом» и Министерства обороны РФ.

– Мы предлагаем собственные инновационные разработки по конкурентной цене, наше наукоемкое оборудование востребовано и на российском, и на международном рынке. Но, к сожалению, при установленной законодательно контрактной системе закупок и поставок сложилась непростая ситуация, когда разрыв между сроками изготовления продукции, доставки, монтажа «под ключ» и собственно оплаты слишком велик. Это препятствует нормальной производственной деятельности. В отдельных случаях задержка достигает девяти месяцев, так что приходится решать вопросы в судебном порядке, – рассказал генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев.

Отсутствие авансирования и оплаты по договорам становится поводом для интенсивной претензионной и исковой работе, которую осуществляют сотрудники группы правового обеспечения и юридического сопровождения АО «ТЕНЗОР».

– За последние месяцы в судах выиграно несколько крупных процессов о взыскании долга по поставленному оборудованию, в том числе по иску к АО «Загорская ГАЭС» – более 2,5 млн рублей, к ООО «Спецпроект» – 1,9 млн рублей. С другими компаниями заключены мировые соглашения с рассрочкой платежей, – пояснила руководитель группы Екатерина Фефелова.

Большой заслугой юристов стала защита интересов предприятия в Верховном суде РФ. Сложность определялась тем, что задержка сроков была связана с неисполнением встречных обязательств заказчика. После повторного рассмотрения дела решение принято в пользу АО «ТЕНЗОР».

На фото - руководитель группы правового обеспечения и юридического сопровождения Екатерина Борисовна Фефелова и ведущий юрисконсульт Юлия Сергеевна Колядина.