Юбилей города Иваньково. 60 лет

16 июня 1931 г. пленум ЦК ВКП(б) принял решение о строительстве канала Москва-Волга. Строительные работы начались в июне 1932 г. 21 сентября 1933 г. в деревню Иваньково (сейчас на ее месте находится шлюз №1) прибыли первые организаторы строительства Волжского гидроузла. А 25 сентября 1933 г. в окрестностях Иваньково причалили две баржи с тремя сотнями заключенных и их охраной – первый этап каналоармейцев в эту местность. Они основывают лагерь, с которого и начинается населенный пункт Большая Волга. После завершения строительства канала, на Большой Волге жил персонал, работавший на Иваньковской ГЭС и объектах Волжского района гидросооружений, а также сотрудники Московского пароходства, осуществлявшие грузовое сообщение по Волге и по каналу.

В июле 1936 г. был утвержден разработанный Гипроавиапромом проект нового авиационного завода по выпуску "летающих лодок", который было решено строить на левом берегу Волги, на берегу будущего Иваньковского водохранилища (в качестве испытательного полигона), между Иваньковской ГЭС и селом Подберезье. В мае 1937 г. начинается его строительство под наименованием «завод №30» и поселка при нем, а 10 июля 1939 г. первая пусковая очередь завода вводится в эксплуатацию. Название «завод №30» сохранялось до 1942 г., а в топонимике современной Дубны существует до сих пор как обозначение всей левобережной части города – «Тридцатки».

10 октября 1937 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет под председательством М.И. Калинина принимает постановление об отнесении к числу рабочих поселков населенного пункта, возникшего на месте бывшей деревни Иваньково. В постановлении сказано: «Отнести к категории рабочих поселков населенный пункт Иваньково при Волжских гидросооружениях Кимрского района Калининской области, сохранив за поселком его прежнее наименование. Включить в черту рабочего поселка Иваньково территорию при Волжских гидросооружениях, Пекуновского винокуренного завода, строительства завода №30 и селений Подберезье и Крева с их сельскохозяйственными землями». Под «территорией при Волжских гидросооружениях» в данном постановлении понимается то же, что в некоторых более поздних документах именуется «населенным пунктом Большая Волга».

Рабочий поселок Иваньково, состоявший из левобережной и правобережной частей, существует вплоть до 22 сентября 1956 г., когда его правобережная часть – Большая Волга, в соответствии с указом президиума Верховного Совета РСФСР, была включена в состав созданного 24 июля 1956 г. города Дубно (ныне Дубна) и, вместе с другими присоединенными к нему населенными пунктами, передана в Московскую область.

20 февраля 1958 г. президиум Верховного Совета РСФСР издал указ от передаче рабочего поселка Иваньково из Калининской области в Московскую. Так обе части нынешней Дубны получили Подмосковную прописку.

22 мая 1958 г., Большая Волга была выведена из состава Дубны и опять присоединена к Иваньково, а сам поселок преобразуется в город и с этого момента на карте Московской области появляется новый город Иваньково.

В течение двух с половиной лет (с мая 1958 г. по декабрь 1960 г.) города Дубна и Иваньково являются соседями. По данным общесоюзной переписи населения, в 1959 году в городе Дубна проживало 14,0 тыс. человек, а в городе Иваньково – 18,6 тыс. человек.

В это время город Дубна активно развивается как международный научный центр. Город Иваньково не претендует на мировую известность, но он имеет гораздо большее, чем Дубна тех лет, повседневное народнохозяйственное значение. Институтская Дубна создает фундаментальные научные знания, а Иваньково производит электроэнергию, осуществляет снабжение Москвы водой, обеспечивает грузовое и пассажирское движение по Волге и каналу им. Москвы. Здесь ведется технологическое освоение и производство управляемых крылатых ракет и военных самолетов различных классов.

В 1960 году начинаются процессы объединения двух городов – Иваньково и Дубны. Сначала объединились городские советы. После этого были объединены городские газеты. И, наконец, 13 декабря 1960 г. указом президиума Верховного Совета РСФСР города Дубна и Иваньково были объединены в один город Дубна.