Ярмарка на площади Космонавтов. За что?

Ярмарки проводятся в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 "Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", подписанного Вице-губернатором - Председателем Правительства Московской области А.В. Шаровым. А также в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 15.09.2017 № 759/33 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 "Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них" и в Порядок организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", подписанного Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым.

В соответствии с постановлениями:

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области: 4.2. При формировании перечня мест проведения ярмарок с учетом особенностей территории муниципального образования и в соответствии с градостроительными регламентами предусматривать проведение ярмарок на территории парков отдыха, пешеходных зон, специальных площадок для проведения ярмарок.

4.3. Обеспечить организацию не менее 8 специализированных (тематических) ярмарок в год, определенных Министерством потребительского рынка и услуг Московской области.

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области разработало график ярмарок и выполнение этого графика обязательно для городских округов Московской области. В свою очередь Администрация Дубны в 2017 году, руководствуясь п. 4.2, приняла решение, что в 2018 году ярмарки будут размещаться у ДК «Октябрь».

В соответствии с этим графиком, на площади Космонавтов 21-27 мая и проводится универсальная сезонная ярмарка. Её проведением занимается ООО "Макро", назначенное Министерством, это ООО формирует список торговых точек ярмарки. Какого-либо реального механизма влиять на этот список, где "одни смуглые белорусы", у местных властей нет.

Почему именно площадь Космонавтов? На ПБ ранее ярмарка проводилась на пустыре возле дома 20 по проспекту Боголюбова. Сейчас такой возможности нет в связи со строительством Большого Круга и вообще на ПБ более нет подходящей площадки.

Единственная возможность для граждан улучшить процесс торговли на ярмарке - обратиться в Роспотребнадзор: улица Карла Маркса, 32, +7 49621 2-94-99