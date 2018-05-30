Вокзалы и переезды в Дубне

Вокзалу «Большая Волга» 15 лет. Трещины в ступенях так разрослись, что одна из трех лестниц развалилась почти полностью, и разрушение продолжается. В последние два года от горожан непрерывно поступают жалобы. От компании РЖД, на балансе которой находится здание и подходы к нему, предложений по решению этой проблемы пока не поступало.

«В зимний период были жалобы на некачественную уборку ступеней вокзала „Большая Волга“. Сейчас начинают поступать жалобы в ГАТН по состоянию входной группы — крыльца, подходных путей, прилегающей территории», — сообщил Юрий Шабаев, заместитель начальника территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора Московской области.

Вместе с комиссией по благоустройству города в контрольном объезде объектов РЖД участвовал представитель компании. Ему передан протокол, в котором — несколько десятков проблем. Многие требуют незамедлительного решения, поскольку Дубна, как и весь регион, готовится к наплыву туристов в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Были обследованы два вокзала и их окрестности. Территории выглядят заброшенными. Запланирована вырубка сухостоя, его вывоз, окос травы и другие мероприятия по благоустройству. Но назначить четкие сроки устранения для некоторых застарелых проблем в этот раз не получилось.

«Сегодня приехал один представитель РЖД. А за вокзал, за линейные сооружения, за озеленение отвечают разные структуры РЖД. Поэтому мы постараемся пригласить всех начальников и отработать на территории, чтобы каждая структура видела наши претензии к ним, и в оперативном порядке все было отработано», — прокомментировал Николай Тимошенко, заместитель главы администрации Дубны.

Комиссия осмотрела также железнодорожные переезды в черте города, большинство из них требуют ремонта. Везде нужно обновить асфальт на подъездах к путям: десять метров в обе стороны от рельсов — зона ответственности РЖД. Срок для решения этой проблемы установлен — не позднее конца июля. Работы будут проводиться в соответствии с графиком замены асфальта на улице Станционной. Кроме того, определены еще несколько сопутствующих вопросов, требующих решения.

В результате комиссионного объезда составлена дорожная карта по решению большинства проблем. Заброшенные будки стрелочника, которых на территории Дубны три, запланировано снести в ближайшее время. Решено оградить опасные лестницы и определиться со сроком их ремонта, рассмотреть вопрос о замене разрушенной тротуарной плитки и специального покрытия на обеих платформах. Самое важное, отмечают участники встречи, сделан первый шаг к системному взаимодействию городских властей с представителями структур РЖД. Следующий объезд назначен через месяц.