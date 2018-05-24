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Водолазы признали пляжи Дубны самыми чистыми в Подмосковье

Экология     34     чт, 24.05.2018 - 09:47
Виктор Неф
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Пляжи Дубны – самые чистые. Водолазы, которые готовят водоемы Подмосковья к летнему сезону, в этом году поставили наукоград на первое место в своем профессиональном рейтинге

Прежде чем установить буйки, дно очищают от мусора. Пляжи должны соответствовать требованиям безопасности. Места для купания готовят к началу сезона. Специалисты отмечают, что основная проблема здесь — осколки стекла. Сейчас, в конце весны их собирают под водой водолазы. Потом — в течение трех месяцев — этим будут заниматься спасатели. Поскольку отдыхающие часто выбрасывают пустые бутылки в воду.

«Самое распространенное — осколки от бутылок. Бутылки и осколки. Это — постоянная проблема для спасателей, сотни обратившихся — чуть ли не через день. И приходится в течение всего лета вычищать пляжи», — рассказа Александр Проценко, начальник поисково-спасательного поста ПСО № 31.

Водолазы работают на расстоянии 5-7 метров от берега. Одновременно ведется подводная съемка. В этом году специалисты отмечают, что мусора меньше, чем обычно. Самыми чистыми в профессиональной среде водолазов считаются водоемы Зеленограда. Сегодня Дубну оценили гораздо выше.

«На других пляжах в Подмосковье очень часто — мангалы. Ну, пожарили шашлыки, скинули мангал в воду и ушли домой. Здесь у вас — культурные люди», — рассказал Михаил Загревский, водолаз.

Источник: 
Телеканал 360
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