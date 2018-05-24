Водолазы признали пляжи Дубны самыми чистыми в Подмосковье

Прежде чем установить буйки, дно очищают от мусора. Пляжи должны соответствовать требованиям безопасности. Места для купания готовят к началу сезона. Специалисты отмечают, что основная проблема здесь — осколки стекла. Сейчас, в конце весны их собирают под водой водолазы. Потом — в течение трех месяцев — этим будут заниматься спасатели. Поскольку отдыхающие часто выбрасывают пустые бутылки в воду.

«Самое распространенное — осколки от бутылок. Бутылки и осколки. Это — постоянная проблема для спасателей, сотни обратившихся — чуть ли не через день. И приходится в течение всего лета вычищать пляжи», — рассказа Александр Проценко, начальник поисково-спасательного поста ПСО № 31.

Водолазы работают на расстоянии 5-7 метров от берега. Одновременно ведется подводная съемка. В этом году специалисты отмечают, что мусора меньше, чем обычно. Самыми чистыми в профессиональной среде водолазов считаются водоемы Зеленограда. Сегодня Дубну оценили гораздо выше.