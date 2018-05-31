Водному стадиону Дубны им. В.Л. Нехаевского - былую славу!. Видео

Эти мероприятия собирали множество поклонников водных видов спорта. Участниками соревнований были не только знаменитые российские спортсмены, но и звёзды мирового уровня из зарубежных стран. После наводнения 2013 года стадион находится в плачевном, к сожалению, состоянии.

Об этом говорилось на брифинге в администрации города. Работы по востановлению спортивного сооружения начнут в 2018 году. О том, что делается в этом направлении, смотрите в нашем видео.

Сергей Гор