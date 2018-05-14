Вниманию водителей Дубны!

С 14 по 18 мая 2018 года с 09.00 до 16.00 с перерывом с 11.30 до 13.30 ВРГС филиала ФГБУ «Канала имени Москвы» планируется проведение работ по уборке пешеходных тротуаров и очистке дренажных лотков в тоннеле № 401, а также водоотводных лотков на подходах к тоннелю № 401, с переводом режима движения по тоннелю в «реверсивное».