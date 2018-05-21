За четыре месяца 2018 года на дорогах Московской области зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых пять юных участников дорожного движения погибли и 134 получили травмы различной степени тяжести.

В целях предупреждения детской аварийности, в период с 21 мая по 17 июня текущего года Госавтоинспекция Московской области совместно с представителями органов образования проводит комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

Важно отметить, что начало проведения мероприятия выбрано за несколько недель до начала школьных летних каникул, так как в рамках мероприятия сотрудники подмосковной Госавтоинспекции посетят детские образовательные учреждения, а затем и детские оздоровительные лагеря, напомнят детям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, организуют для них тематические праздники, открытые уроки, беседы, викторины, просмотры тематических видеороликов, КВНы, соревнования, игры, конкурсы, социально-ориентированные акции, флешмобы, мастер-классы и правовые ликбезы.

Отдельно будут рассмотрены вопросы популяризации применения световозвращающих элементов, обеспечения безопасного поведения на дорогах юных пешеходов и велосипедистов.

На специализированных площадках и в местах отдыха граждан пройдут открытые уроки с владельцами электрических средств передвижения.

Также инспекторами ГИБДД совместно с активистами молодежных общественных организаций, творческих коллективов и ЮИД будут организованы профилактические рейды: «Засветись! Стань заметней на дороге!», «Зебра», «Автокресло – детям», «Автокресло-лучший подарок», «Пешеход на переход», «Скутер».

Особое внимание инспекторов ДПС будет обращено на соблюдение водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, выполнение требований безопасности при перевозке детей – использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств.

Будет вестись круглосуточное патрулирование коттеджных поселков, СНТ, мест массового отдыха граждан, поселковых дорог на предмет выявления и пресечения управления мототехникой несовершеннолетними водителями.