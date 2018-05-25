Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.

Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. подписано шестью государствами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения, послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.