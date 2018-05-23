Ведется строительство новых детских игровых площадок

maksim_danilov82Ведётся монтаж детской игровой площадки по Губернаторской программе «Наше Подмосковье». Спасибо, Андрей Юрьевич, что делаете наши города ещё уютнее и красивее! В прошлом году у нас появилось две таких площадки, в этом – в Дубне будут установлены новые тематические зоны для детей.

tatianaevlinarenko@maksim_danilov82, мы очень рады! Спасибо, в ИЧ туго с хорошими площадками, на Балдина отличное месторасположение! Давно ждали, когда под окнами администрации будет достойная игровая зона! То что было-это стыд и срам.

marinazori4evaна Володарского 3 от детской площадки осталось только качели и горка .. карусель сломана уже как два года, другие качели полностью разломаны .. интересно вы выбираете районы .. просим решить проблемы этого двора ..

maksim_danilov82@marinazori4eva Губернаторская площадка появится в Сквере ветеранов.