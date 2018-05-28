В Верхнюю Волгу в 2018 году выпустят почти 6 млн мальков рыб

В 2018 году в регионе планируют выпустить более 5,8 млн мальков рыб. Соглашение об этом подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Игорь Руденя и глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Самое важное направление взаимодействия с Росрыболовством - это воспроизводство водно-биологических ресурсов. В этом отношении мы благодарны агентству, которое идет нам навстречу в части зарыбления наших озер и рек. Приоритетными в этом плане являются озеро Селигер, Иваньковское водохранилище, акватория Волги, Вазузское, Рыбинское водохранилища. Первый успешный опыт совместной работы был в 2017 году, в этом году планируем продолжить сотрудничество по выпуску молоди", - сказал Руденя после подписания соглашения.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, в 2018 году объемы зарыбления увеличатся на 25%.