В Дубну прибывает экспедиционное судно «АКСИДИАН»

Работа над новым сезоном документальной программы о самых крупных реках страны начнется днем ранее в Твери. В первом сезоне рабочая группа телеканала OCEAN-TV прошла путь от истока Волги до Твери. В этом году экспедиция по Волге завершится осенью в Астрахани. На борту корабля кроме телебригады работают журналист из Тверской области и эколог от Тверского Государственного Университета.

В Дубне съемочная группа будет работать в «Музее археологии и краеведения», «Музее истории науки и техники ОИЯИ», посетит памятные интересные места города.

Это уже второе посещение Дубны экспедиционным судном «АКСИДИАН». В прошлом году на пристани города корабль принимал на борту гостей: все желающие могли прогуляться по палубе, заглянуть в ходовую рубку, сфотографироваться с капитаном. В этом году на том же месте корабль вновь ждет друзей, готовит сюрпризы и подарки.

Вечером в 20.00 в Архитеатре состоится премьерный показ первых двух серий проекта. Их представят продюсер Андрей Подколзин и ведущий Владимир Плешаков.