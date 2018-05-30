В Дубне будут производить тесты на беременность

Общая площадь предприятия составит 5 тысяч кв. м. На заводе планируется производить тесты для экспресс-диагностики беременности и перевязочные средства (лейкопластыри, защитные и атравматичные повязки, активированные лекарственными препаратами, спиртовые салфетки и лечебные губки).

Инвестор проекта ГК «Эверс» оценивает долю импорта в сегменте перевязочных материалов на уровне 80%. На создание производства потребуется 147,9 млн рублей. Половину из них – 72 млн рублей – предоставит в виде займа Фонд развития промышленности.

Предполагается, что основным каналом реализации продукции станет дистрибьюторская сеть ГК «Эверс», а покупателями – аптечные, а также торговые сети.

По данным СПАРК-Интерфакс, ГК «Эверс» зарегистрирована в 2014 году и принадлежит Евгению Бородину. Выручка от продаж в 2016 году составила 451,7 млн рублей, чистая прибыль – 4,6 млн рублей.

В мае 2018 года Минстрой Московской области согласовал строительство завода по производству медицинской техники для лучевой терапии в ОЭЗ «Дубна». Инвестор проекта – ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» – рассчитывает вложить в предприятие 900 млн рублей.