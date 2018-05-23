В Дубне будут производить линейные ускорители для лучевой терапии

Застройщиком объекта выступает ООО «Фабрика радиотерапевтической техники». Инвестиции в проект составят порядка 900 млн рублей. Производственный комплекс предназначен для производства линейных ускорителей для лучевой терапии.

На площади 2 300 квадратных метров разместятся производственная, складская, административная зоны, а также сопутствующая инженерная инфраструктура. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.

– В результате реализации проекта резидента ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье появится первый в России завод по производству медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний, – отметил глава ведомства Руслан Тагиев. – Проект находится на сопровождении в центре содействия строительству.

Плановое завершение строительства – в 4-м квартале 2018 года.