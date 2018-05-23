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В Дубне будут производить линейные ускорители для лучевой терапии

Бизнес     20     ср, 23.05.2018 - 10:06
Виктор Неф
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Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство завода по производству медицинской техники для лучевой терапии в Дубне

Застройщиком объекта выступает ООО «Фабрика радиотерапевтической техники». Инвестиции в проект составят порядка 900 млн рублей. Производственный комплекс предназначен для производства линейных ускорителей для лучевой терапии.

На площади 2 300 квадратных метров разместятся производственная, складская, административная  зоны, а также сопутствующая инженерная инфраструктура. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.

– В результате реализации проекта резидента ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье появится первый в России завод по производству медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний, – отметил глава ведомства Руслан Тагиев. – Проект находится на сопровождении в центре содействия строительству.

Плановое завершение строительства – в 4-м квартале 2018 года.

Источник: 
По материалам прессы
ОЭЗ Дубна