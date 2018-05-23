В 2018 году в Дубне будет отремонтировано 70% дорог

maksim_danilov82Выступил сегодня перед Губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым с отчетом об итогах работы в 2017 году и планах на 2018 год. Речь шла о благоустройстве, развитии инфраструктуры, решении социальных вопросов. В начале встречи сообщил о ходе ремонта дорог в Дубне.

«Мы отремонтировали более 357 тысяч квадратных метров полотна, что составило 48% от общего числа дорог. В этом году программа продолжится», — сказал Максим Данилов.

Глава города Дубна также отметил, что в прошлом году удалось кардинально изменить ситуацию с дорогами в наукограде. Было принято беспрецедентное решение о софинансировании с областью: 95% на 5%.