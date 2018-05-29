Условия работы в ОЭЗ «Дубна» привлекательны для ИТ-компаний

Городок программистов – так при создании ОЭЗ «Дубна» именовали территорию ее левобережной площадки. Время внесло коррективы в название, сохранив суть, – Российский центр программирования. И сегодня вполне закономерны сильные позиции развиваемого здесь направления информационных технологий: в ОЭЗ «Дубна» 140 резидентов, и почти треть из них, а это 42 компании, специализируется в данной сфере. На данный момент общий объем инвестиций ИТ-компаний в проекты составляет почти 1,5 млрд. руб., а выручка превысила 5,7 млрд. руб. В бюджеты всех уровней инвесторы уплатили 304 млн. руб. (без учета НДС и взносов во внебюджетные фонды).

Информационные технологии – динамично развивающаяся отрасль. Специалистами ИТ-компаний за время их деятельности в ОЭЗ «Дубна» выполнены более 200 разработок, 72 из которых зарегистрированы. Сферы применения самые различные. Инвесторы разрабатывают программные продукты для экономического прогнозирования, автоматизации автомобильного бизнеса, авиационных игр-симуляторов и профессиональных тренажеров, ПО, обеспечивающие электронный документооборот между кредитными и государственными органами, для иных сфер деятельности человека.

В век цифровизации особенно важны программы для оптимизации бизнес-процессов. У дубненских резидентов немало таких разработок. Например, компания «Телеком-проект» оптимизировала работу управляющих организаций ЖКХ, благодаря чему экономия времени клиентов достигла 90%. Сегодня сотни управляющих компаний по всей России используют «Информационную систему «ЖКХ-Интеграция», которая совмещает в себе автообновляемый интернет-ресурс для управляющих организаций, а также содержит определенный алгоритм автоматизации операций внутренних процессов компаний. Система полностью соответствует требованиям действующего законодательства в сфере ЖКХ, позволяет взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов, получать от них обратную связь, в автоматизированном режиме переносить большие объемы информации на государственные порталы. ИС «ЖКХ-Интеграция» предлагает целой отрасли жилищно-коммунального хозяйства и дополнительный функционал по хранению информации.

Уникальный продукт на рынке ИТ-разработок - проект V-ВТР компании «Медиа КСТ». С его помощью решаются два основных вопроса - структурирование клиентов и целевая e-mail рассылка по структурированной базе. Такой системный подход к построению «воронки продаж» позволяет повысить производительность труда и сократить издержки. Сегодня подобного узкоспециализированного продукта в мире пока нет. Системное решение не требует для его использования специальных знаний, не надо быть продвинутым пользователем. Руководители отделов продаж, директора предприятий могут сами настроить продукт под задачи компании, не привлекая профессионалов со стороны. Решение позволяет структурировать процесс продаж любой коммерческой организации, а значит, эффективнее им управлять.

Еще один резидент - компания «Роспартнер» - создала продукт «Сервис-монитор», который позволяет сократить время простоя и решения инцидентов за счет интеллектуальной системы обработки событий, поступающих из разных источников мониторинга. В основе решения – программные роботы, имитирующие действия пользователя, Big Data анализ, своевременное оповещение, автоматизированный анализ аварий и их предотвращение в центрах обработки данных и крупных ИТ-структурах. Продукт успешно внедрен в Департаменте информационных технологий Москвы, благодаря чему за 2017 год доступность подведомственных ему систем увеличилась более чем на 20%, а число обращений о сбоях значительно снизилось. Среди возможностей продукта – расчет уровня качества предоставляемых услуг и автоматическое формирование отчетов. Это позволяет руководителям в сфере ИТ контролировать аутсорсинговые организации и понимать ИТ-состояние компании в целом. Автоматизированный анализ коренных причин инцидентов в 2018 году станет дополнительным преимуществом нового продукта резидента ОЭЗ «Дубна». Решение «Сервис-vонитор» включено в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России.

Компания «ГЕТМОБИТ» создала новое устройство GM-Box, разработанное по технологии smart workspace («умное» рабочее место), которое узнает пользователя по мобильному телефону или отпечатку пальца. GM-Box - многофункциональная док-станция с безопасным доступом к инфраструктуре виртуальных рабочих мест и IP-телефонии. Решение отвечает всем требованиям по безопасности и обустройству автоматизированных рабочих мест в корпорациях и госучреждениях. За счет деперсонализации устройство обеспечивает максимальную мобильность сотрудников. GM-Box работает со смартфоном любой марки. Подключив к GM-Box монитор, мышку и клавиатуру, пользователь получает полноценное рабочее пространство с доступом к виртуальному рабочему столу, выходом в интернет или доступом к корпоративной сети. Решение позволяет минимизировать затраты компаний на обустройство рабочих мест и организовать безопасную удаленную работу сотрудников. Таким образом, компании и ведомства могут значительно снизить издержки на создание и поддержание ИТ-инфраструктуры, экономить до 50% средств. Авторизация может производиться автоматически при помощи мобильного телефона, по коду-паролю, отпечатку пальца или с использованием токена. Опытные образцы устройства используются более чем в 15 пилотных проектах в компаниях и государственных ведомствах России. Возможность получить такое устройство станет реальной уже в 2018 году. Старт поставок в России намечен на август, а в странах ЕС - на осень этого года.

Условия, которые предлагает подмосковная технико-внедренческая зона, привлекательны для ИТ-компаний. С 2018 года для получения льготы в виде 14% страховых взносов вместо 30% они имеют право не проходить аккредитацию в Минсвязи РФ, достаточно предоставить свидетельство, удостоверяющее регистрацию организации в качестве резидента. Значимыми преимуществами являются репутационная составляющая инвестора ОЭЗ «Дубна», возможность кооперации на ее территории с другими ИT-компаниями, резидентам предоставляются готовые офисы и места в серверной. Поэтому кластер информационных технологий постоянно пополняется новыми резидентами. Например, на апрельском экспертном совете успешно защищен бизнес-план ООО «Инспиритум», проекты еще двух компаний в настоящее время рассматриваются для получения статуса резидента без экспертного совета. Кстати, число созданных в ИT-компаниях рабочих мест уже приближается к тысяче, так что мини-городок программистов в особой экономической зоне сегодня действительно существует.