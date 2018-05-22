Украденные велосипеды таки находят

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна обратилась местная жительница с сообщением о том, что из подъезда одного из домов на Хлебозаводском переулке похитили ее велосипед. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 41-летний местный житель.

По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Велосипед был возвращён владельцу.