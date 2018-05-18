Учебную эвакуацию провели в гимназии №3

Более полутысячи детей и почти сорок взрослых вышли на спортивный стадион школы. Эти действия специалисты оценили на «отлично».

«Эвакуированы все. Эвакуация прошла организованно, достаточно быстро, оперативно. И никто из детей у нас в этот момент не пострадал. Такие учебные эвакуации у нас проводятся практически каждую четверть с отработкой как противопожарных мероприятий, так и на случай, если обнаружили неизвестный предмет. Поэтому уже четко отрабатываем», — подвела итог директор гимназии № 3 Ирина Зацепа.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Инспекторы ДПС перегородили дорогу, пожарные заняли место у гидранта. Кинологи отправились на проверку здания — начиная с первого этажа и до подозрительной коробки. Особую осторожность сохраняли до тех пор, пока собака не подала сигнал об отсутствии опасности.

«Правоохранительные органы тоже прибыли своевременно, были небольшие огрехи в работе и ошибки. Но это тренировка, поэтому руководство ОВД разобрало эти ошибки и в дальнейшем, я думаю, такие мероприятия будут проходить уже без выявленных наших недостатков», — сообщил заместитель главы администрации Дубны Владимир Потапенко.

Эти тренировки полезны не только для тех, кто их организует, говорят специалисты. Школьники, которые научились быстро и слаженно выходить из здания гимназии, в опасной ситуации так же легко выйдут из торгового центра или другого учреждения. Сегодня даже ученики младшей школы показали, что эвакуация у них паники не вызывает.