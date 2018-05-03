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Традиционный рост тарифов на ЖКХ с 1 июля 2018 года

ЖКХ     132     чт, 03.05.2018 - 19:11
Администрация Дубны
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации

Традиционно, согласно федеральному законодательству, в июле происходит изменение тарифов на коммунальные услуги. Что ожидает Московскую область с 1 июля 2018 года?

Данную информацию прокомментировала председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова: «Ежегодное повышение цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций происходит в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, применяются ограничения к совокупной плате за коммунальные услуги, в которую включается плата за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения (рост платы за содержание жилья не учитывается). Для Московской области с 01.07.2018 года установлен индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по области – 4,0%.

Вместе с тем, коммунальная инфраструктура для осуществления безаварийной работы требует ремонта и обновления. Поэтому, в целях создания условий для реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию и реконструкцию основных фондов, ежегодно утверждаются предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. С 1 июля 2018 год предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги для Московской области – 6,1 %».

Рост тарифов в среднем по Московской области с 1 июля 2018 года составит:

  • электроснабжение (для населения) – 5,0%;
  • водоснабжение – 3,8%;
  • водоотведение – 3,8%;
  • тепловая энергия – 3,6%;
  • газоснабжение (для населения) – 3,4%.
ЖКХ