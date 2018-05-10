«ТЕНЗОР»: встреча с ветеранами

И в этом году за праздничным столом 8 мая собрались бывшие работники приборного завода и ветераны района Большая Волга, современная застройка которого активно началась полвека назад, одновременно с развертыванием нового производства.

В 2018 году АО «ТЕНЗОР» отмечает юбилейную дату – 50 лет с момента образования. О разных этапах в истории завода вспоминали те, кто когда-то трудился в его цехах и отделах. Гости с большим вниманием слушали стихи Валентина Уралова (это творческий псевдоним Валентина Мокроусова – участника Великой Отечественной войны, члена Высшего творческого Совета Московской областной организации Союза писателей России). А потом пели песни военных лет под баян.

– Такие встречи нужны и важны, они свидетельствуют о преемственности поколений и сближают всех, чья жизнь так или иначе связана с приборным заводом «ТЕНЗОР». Ветераны не забыты в родном коллективе, и сами они живо интересуются и текущим положением дел на предприятии, и планами по его дальнейшему развитию. А День Победы – прекрасный повод в очередной раз собраться, чтобы вспомнить годы молодости и почтить память тех, кого с нами нет. Это праздник, объединяющий весь народ, повод для гордости за свою страну, - отметил директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный.