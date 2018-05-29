Сводка происшествий с 23 по 28 мая 2018 года

23 мая

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия выявлен факт реализации алкогольной продукции в нарушение требований Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции и об ограничении его потребления (распития) " от 22.11.1995 N 171-ФЗ. В одном из магазинов, в правобережной части города, осуществлялась продажа алкоголя в ночное время. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции в ходе работы на обслуживаемой территории выявлена 39-летняя местная жительница, которая в апреле 2018 года в правобережной части города осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт 3-ёх граждан из республик ближнего зарубежья. В отношении данного правонарушителя сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

24 мая

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление о том, что двое граждан, мужчина и женщина, представившись сотрудниками газовой службы, провели экспертизу, за которую заявительница заплатила 4000 рублей. Квитанцию, подтверждающую оплату услуги, не предоставили. Перед уходом сообщили, что позже придут за оставшейся суммой в размере 3000 рублей. В настоящее время по данному факту ведётся проверка.

Позднее поступило ещё несколько тревожных сообщений о том, что по одному из домов по ул. Векслера ходят люди, предлагают жильцам поменять трубы за 58000 рублей, а в одном из домов по улице Мичурина – установить газоанализаторы.

Полиция убедительно просит Вас быть бдительными! Если к вам в дом (в квартиру) звонят люди, представляющиеся сотрудниками разных служб, и просят открыть дверь по тем или причинам, не торопитесь их впускать. Настоятельно рекомендуем вам позвонить в эту службу (к примеру, «04 служба газа»), и узнать, работает ли там человек под фамилией, которую он вам назвал.

Если диспетчер подтвердит, что такие специалисты были направлены по вашему адресу, тогда можно приоткрыть им дверь и попросить показать удостоверения, и сверить их с фотографиями в нем. После этого только впустить в квартиру и проконтролировать их работу.

Будьте более бдительны в приобретении предлагаемых вам товаров или каких-либо услуг. Возможно, данные товары могут продаваться по сильно завышенным ценам.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия — незамедлительно обращайтесь в Дежурную часть по телефонам: 8-496-214-71-19,8-496-212-29-04 или 02 (112)

26 мая

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что в период с 19:00 до 21:00 в правобережной части города украли 2 велосипеда, которые были пристёгнуты у подъезда одного из домов по ул. Энтузиастов. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Описание похищенного имущества:

1. велосипед марки «Stels Navigator» красного цвета (№ рамы A35462), установлены черные пластиковые крылья.

2. велосипед марки «Stels» черно-красного цвета (№ рамы отсутствует), передняя вилка перекрашена в черный цвет, установлен велосипедный датчик скорости и хромированные крылья.

Несколькими днями ранее, в подъезде одного из домов по этой же улице, злоумышленники повредили входную дверь подсобного помещения и украли 2 велосипеда, принадлежащих заявителю.

Описание похищенного имущества:

1.велосипед марки «Stels 610», № рамы 030428, ярко зелёного цвета, отличительные черты: крылья черные пластиковые, прикрученные на мебельные уголки, зафиксированные на заклёпки.

2.велосипед марки «Stels 500», № рамы XV17CO5740, ярко голубого цвета, отличительные черты: длинные серебряные крылья, с чёрной полосой, переднее крыло прикреплено на металлические проставки, за гайки крепления колеса.

В связи с участившимися случаями краж велосипедов сотрудники полиции рекомендуют жителям города не оставлять их без присмотра, по возможности хранить в квартирах или гаражах. Так как использование механических средств охраны в виде велозамков - не являются гарантом безопасности велосипедов.

При получении оперативно-значимой информации по вышеуказанному факту необходимо сообщить по телефонам в Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна по телефонам: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или по номеру 02 (112)

28 мая

В 19:00 по системе вызова экстренных оперативных служб, по номеру «112» поступило телефонное сообщение о том, что на пересечении улиц Строителей и Джелепова, на пешеходном переходе, сбили несовершеннолетнюю 2006 г.р. Пострадавшая доставлена в травматологическое отделение Дмитровской ГБ с различными телесными повреждениями. В настоящее время по данному факту проводится проверка.