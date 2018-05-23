Сводка происшествий с 16 по 22 мая 2018 года

Для особого внимания граждан: осторожно, мошенники с продажей старинных монет:

16 мая

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что в правобережной части города, на площади Мира, неизвестные лица продали заявителю поддельные монеты в количестве 20 штук за 30000 рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Приметы лиц, причастных к данному деянию: 1. мужчина неславянской внешности, рост около 165 см, на вид около 33 лет, волосы чёрные короткие, был одет в спецодежду синего цвета, хромает. 2. мужчина, рост около 180 см, тёмные короткие волосы, был одет в спец одежду синего цвета.

Жертвами мошенников становятся простые граждане, которым на улице, в общественных местах, за символическую (от цены оригинала) стоимость, от 500 до 3000 рублей за монету предлагают подделки, сделанные в Китае. Предлагают в основном монеты Елизаветы или Екатерины II, а также Петра Первого. Монеты сделаны очень качественно – звонкие, тяжёлые, покрытые тонким слоем серебра. Отличить такую подделку может только профессионал.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не покупать из рук вещи, в которых не разбираетесь. Не дайте себя обмануть.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия — незамедлительно обращайтесь в Дежурную часть по телефонам: 8-496-214-71-19,8-496-212-29-04 или 02 (112)

В этот же день следственным отделом ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношение злоумышленника, который, находясь в подъезде одного из домов по улице Энтузиастов, тайно, путём свободного доступа, похитил из кармана одежды кошелёк с деньгами и мобильный телефон заявительницы. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Общая сумма ущерба составила не менее 42600 рублей.

17 мая

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен молодой человек 36-лет, который похитил из сумочки, висевшей на руле велосипеда заявительницы, мобильный телефон. Сумма ущерба составила 6000 рублей. Следственным отделом ОМВД России по г.о. Дубна в отношение злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

18 мая

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен юноша 20-лет, который похитил детский самокат стоимостью 2600 рублей.

Сотрудниками Отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража, тайное хищение чужого имущества» в отношении местного жителя. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции в ходе работы на обслуживаемой территории выявлен местный житель, который похитил велосипед. Сумма ущерба 5200 рублей. Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража, тайное хищение чужого имущества» в отношение 36-летнего мужчины. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

21 мая

Сотрудниками патрульно-постовой службы на ул. Промышленная был остановлен автомобиль под управлением 26-летнего гражданина с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки установлено, что данный водитель ранее привлекался к административному наказанию за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, вследствие чего был оштрафован и лишён прав на срок один год и шесть месяцев. Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении жителя Кимрского района. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

22 мая

Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции в ходе работы на обслуживаемой территории выявлен 38-летней местный житель, который в феврале 2018 года в правобережной части города осуществил фиктивную постановку на миграционный учёт гражданина одной из республик ближнего зарубежья. В отношении данного правонарушителя сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3-х лет.