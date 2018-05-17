Сводка происшествий 07-15 мая

7 мая

Сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», в отношении 36-летнего местного жителя, который неоднократно высказывал угрозы убийством в адрес соседки, в подтверждении чего систематически наносил повреждения входной двери в квартиру, в том числе поджигал её, сопровождая свои действия нецензурной бранью и угрозами в адрес жильцов квартиры. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Дознавателями возбуждено 3-и уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина», в отношении 33-летней местной жительницы, которая в апреле 2018 года, в правобережной части города, по месту проживания осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт 4-ёх граждан из республик ближнего зарубежья. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

9 мая

Инспекторами по делам несовершеннолетних, в ходе проведения профилактического мероприятия в правобережной части города, выявлен продавец, который осуществил продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Установлено, что ранее данный продавец уже привлекался к административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.16. КРФоАП «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции». Сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

11 – 13 мая

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление о том, что в детском магазине в правобережной части города, по пр-ту Боголюбова, несовершеннолетний ребёнок совершил хищение товара. Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено лицо. По данному делу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о проведении индивидуальной профилактической работы и о постановке на учёт несовершеннолетнего.

Инспекторами по делам несовершеннолетних в ходе проведения профилактического мероприятия «Твой выбор» выявлено 5 магазинов в правобережной и левобережной части города, которые осуществили продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. По данному факту проведена проверка, по результатам которой продавцы данных магазинов привлечены к административной ответственности в виде штрафов по ст. 14.16. «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», в отношение 25-летней гражданки одной из республик ближнего зарубежья, которая, находясь на приёме граждан в Отделе по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна, при подаче уведомления о приёме на работу предъявила официальный документ с признаками подделки. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

14 мая

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия вблизи проезжей части ул. Ратмино выявлен факт реализации услуг по полёту на параплане над г. Дубна 50-летним жителем Талдомского района. Установлено, что в качестве ИП данный гражданин не зарегистрирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г.о. Дубна, в ходе работы на обслуживаемой территории выявлено два гражданина одной из республик ближнего зарубежья, которые, при проверке документов, предъявили бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина и миграционную карту, вызывающие сомнения в подлинности. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

15 мая

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление о том, что в ночь с 12 на 13 мая в 01:00, по ул. Понтекорво было совершено нападение неизвестного мужчины, который схватил заявительницу двумя руками за бедра, чем напугал и причинил дискомфорт.

Особые приметы: молодой мужчина от 24 до 32 лет, неславянской внешности, рост 173-178, смуглое лицо, короткие чёрные волосы, узкий лоб, острый прямой (острый) нос, тонкие губы. Одет: чёрная кепка, ярко-жёлтая куртка, чёрные джинсы, тёмные ботинки,

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

При получении оперативно-значимой информации просьба сообщить в Дежурную часть по телефонам: 8-496-214-71-19,8-496-212-29-04 или 02 (112)

Полиция призывает граждан быть осторожнее и не находиться одним на улице в позднее время суток.