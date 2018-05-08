Сводка ДТП с 30 апреля по 6 мая 2018 года

ДУБНОМЕТР
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Давление: 761 мм
Влажность: 50%
Облачность: 0%
Восход: 04:28 Закат: 20:28
За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 10 дорожно транспортных происшествий.
В основном причины ДТП:
4 мая 23:50 на проспекте Боголюбова (перекресток улиц Вернова и Боголюбова) водитель, управляя автомашиной Хендай Солярис, совершил наезд на велосипедиста, который двигался по круговому движению прямо. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в приёмный покой Дубненской городской больницы с диагнозом – закрытый перелом пятки левой ноги, ЗЧМТ, СГМ.
В городском округе ДУБНА с 30 апреля по 6 мая 2018 года выявлено 235 нарушений ПДД.
Из них: