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Сводка ДТП с 30 апреля по 6 мая 2018 года

Дорожный патруль     12     вт, 08.05.2018 - 10:29
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 10 дорожно транспортных происшествий.

В основном причины ДТП:

  • движение задним ходом - 3
  • не соблюдение дистанции – 2
  • не уступают дорогу друг другу –3

 

4 мая 23:50 на проспекте Боголюбова (перекресток улиц Вернова и Боголюбова) водитель, управляя автомашиной Хендай Солярис, совершил наезд на велосипедиста, который двигался по круговому движению прямо. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в приёмный покой Дубненской городской больницы с диагнозом – закрытый перелом пятки левой ноги, ЗЧМТ, СГМ.

В городском округе ДУБНА с 30 апреля по 6 мая 2018 года выявлено 235 нарушений ПДД.

Из них:

  • Водителей допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД 7 человек;
  • Водителей допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства 9 человек;
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе 7 человек;
  • Нарушение ПДД пешеходами – 18;
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 3.
ОГИБДД