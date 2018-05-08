Сводка ДТП с 30 апреля по 6 мая 2018 года

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 10 дорожно транспортных происшествий.

В основном причины ДТП:

движение задним ходом - 3

не соблюдение дистанции – 2

не уступают дорогу друг другу –3

4 мая 23:50 на проспекте Боголюбова (перекресток улиц Вернова и Боголюбова) водитель, управляя автомашиной Хендай Солярис, совершил наезд на велосипедиста, который двигался по круговому движению прямо. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в приёмный покой Дубненской городской больницы с диагнозом – закрытый перелом пятки левой ноги, ЗЧМТ, СГМ.

В городском округе ДУБНА с 30 апреля по 6 мая 2018 года выявлено 235 нарушений ПДД.

Из них: