Viber: +7 999 8404719
redactor@dubna.ru

Сводка ДТП с 21 по 27 мая 2018 года

Дорожный патруль     17     пн, 28.05.2018 - 11:36
ОГИБДД
23 739
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 12 дорожно транспортных происшествий

В основном причины ДТП:

  • движение задним ходом - 2
  • не соблюдение дистанции – 4
  • не уступают дорогу друг другу – 2

21 мая 2018 года на ул. Понтекорво д. 2 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину Ниссан, после чего скрылся с места ДТП

ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННОГО ПРОИСШЕДСТВИЯ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (49621) 2-29-04

В городском округе ДУБНА с 21 по 27 мая 2018 года выявлено 269 нарушений ПДД. Из них:

  • Водителей допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД –3 человек;
  • Водителей допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 5 человек;
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 6 человек;
  • Нарушение ПДД пешеходами – 29 человек
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1 человек
ОГИБДД