Сводка ДТП с 21 по 27 мая 2018 года

В основном причины ДТП:

движение задним ходом - 2

не соблюдение дистанции – 4

не уступают дорогу друг другу – 2

21 мая 2018 года на ул. Понтекорво д. 2 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину Ниссан, после чего скрылся с места ДТП

ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННОГО ПРОИСШЕДСТВИЯ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (49621) 2-29-04

В городском округе ДУБНА с 21 по 27 мая 2018 года выявлено 269 нарушений ПДД. Из них: