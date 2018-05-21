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Сводка ДТП с 14 по 20 мая 2018 года

Дорожный патруль     32     пн, 21.05.2018 - 10:16
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 12 дорожно транспортных происшествий

В основном причины ДТП:

  • движение задним ходом - 3
  • не соблюдение дистанции – 2
  • не уступают дорогу друг другу –3

В городском округе ДУБНА с 14 по 20 мая 2018 года выявлено 209 нарушений ПДД. Из них:

  • водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 7 человек
  • водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 7 человек
  • водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 5 человек
  • нарушение ПДД пешеходами – 20
  • управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 2
ОГИБДД