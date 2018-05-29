Студентка на должность замдиректора и памятная табличка Сталину. Видео

Буквально, бурю недоумения в соцсетях подняло сообщение о назначении студентки очницы университета «Дубна» заместителем директора городского музея. Во время брифинга, который проходил 29 мая в администрации города Дубны, редакция одной из городских газет обратилась за разъяснением этого факта к руководителям города.

Ещё одним из вопросов стала установка жителем Дубны памятной таблички на месте взорванного в 60-х монумента Сталина.

Пояснения по этим вопросам заместителя главы города Н.Ю. Мадфеса в нашем видео.

Сергей Гор