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Студентка на должность замдиректора и памятная табличка Сталину. Видео

Культура     63     вт, 29.05.2018 - 18:13
Сергей Гор
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Буквально, бурю недоумения в соцсетях подняло сообщение о назначении студентки очницы университета «Дубна» заместителем директора городского музея.  Во время брифинга, который проходил 29 мая в администрации города Дубны, редакция одной из городских газет обратилась за разъяснением этого факта к руководителям города.

Ещё одним из вопросов стала установка жителем Дубны памятной таблички на месте взорванного в 60-х монумента Сталина.

Пояснения по этим вопросам заместителя главы города Н.Ю. Мадфеса в нашем видео.

Сергей Гор

 

#Gorkino

#Gorkino