Строительство комплекса по разведению осетра в Дубне начнется в 2018 году

«Сейчас в Дубне ведется проектирование осетровой фермы, земля получена. Соответственно, сейчас все в стадии проектирования. Рассчитываем, что в этом году уже выйдут в активную стройку», - сказал Разин.

Комплекс в Дубне на основе установок замкнутого водоснабжения планирует производить 25 тонн осетровой икры и 500 тонн товарной осетровой рыбы в год с полной ее переработкой в продукцию горячего и холодного копчения, филе и консервы.

Ранее пресс-служба Минсельхозпрода Московской области сообщала, что уникальный рыбоводный комплекс в Дубне построит компания «Кавиар Биосистем». Предприятие займет участок в 3,6 гектара.

В здании комплекса площадью около 27 тысяч квадратных метров будет размещаться сложная система с бассейнами для выращивания рыб, система водоподготовки, очистные сооружения, линии по производству консервов и икры, коптильный и другие цеха.

Объем инвестиций в строительство комплекса ранее оценивали в сумму около 2 миллиардов рублей.