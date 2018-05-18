Стражи порядка провели для школьников акцию «Твой выбор»

Инспекторы Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России г.о. Дубна провели профилактическую акцию «Твой выбор» с учащимися средней общеобразовательной школы № 2
Цель акции – пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и экстремизма в подростковой среде.
Стражи порядка рассказали детям о пагубном воздействии на организм человека алкоголя, наркотических средств и курения, разъяснили об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, напомнили детям о правилах безопасности в общественных местах. Особое внимание полицейские уделили профилактике экстремизма в молодёжной среде и предотвращению вовлечения детей в деструктивную деятельность.
В завершение мероприятия инспекторы ответили на вопросы учащихся и пожелали ребятам хорошо учиться, вести здоровый образ жизни.