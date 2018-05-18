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Стражи порядка провели для школьников акцию «Твой выбор»

Общественный порядок     12     пт, 18.05.2018 - 14:00
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

Инспекторы Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России г.о. Дубна провели профилактическую акцию «Твой выбор» с учащимися средней общеобразовательной школы № 2

Цель акции – пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и экстремизма в подростковой среде.

Стражи порядка рассказали детям о пагубном воздействии на организм человека алкоголя, наркотических средств и курения, разъяснили об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, напомнили детям о правилах безопасности в общественных местах. Особое внимание полицейские уделили профилактике экстремизма в молодёжной среде и предотвращению вовлечения детей в деструктивную деятельность.

В завершение мероприятия инспекторы ответили на вопросы учащихся и пожелали ребятам хорошо учиться, вести здоровый образ жизни.

ОМВД