Стражи порядка провели для школьников акцию «Твой выбор»

Цель акции – пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и экстремизма в подростковой среде.

Стражи порядка рассказали детям о пагубном воздействии на организм человека алкоголя, наркотических средств и курения, разъяснили об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, напомнили детям о правилах безопасности в общественных местах. Особое внимание полицейские уделили профилактике экстремизма в молодёжной среде и предотвращению вовлечения детей в деструктивную деятельность.

В завершение мероприятия инспекторы ответили на вопросы учащихся и пожелали ребятам хорошо учиться, вести здоровый образ жизни.