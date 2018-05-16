Создано новое Министерство науки и высшего образования. Хорошо ли это для Дубны?

Такая схема существовала еще в ельцинские времена с 1990 по 1996 год: одно министерство занималось вопросами начального и среднего образования, а второе (министерство, а затем госкомитет) — вопросами науки, высшего и послевузовского образования и технической политики. После 1996 года всеми этими вопросами снова стало заниматься одно, единое, министерство.

Из подчинения Минобразования (после его преобразования в Министерство просвещения) выведут Федеральное агентство по надзору за образованием (Рособрнадзор) — оно будет подчиняться напрямую правительству. Зато новому Министерству науки будет передана часть полномочий Минобразования, но главное — в новое ведомство вольется Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), созданное не далее как в 2013 году. ФАНО сейчас занимается управлением имуществом институтов РАН, а также распределяет между ними бюджетные средства, выделяемые на научные исследования. Фактически, ФАНО это краник, из которого пьют Российская Академия наук и программы - получатели научных грантов, при этом не имея реальных рычагов влияния на этот краник, ибо относятся к ведомству Минобразования. Схема эта с 2013 года показала свою полную некомпетентность и нежизнеспособность, что и подтвердили волнения и митинги в РАН и жалобы-обращения ведущих ученых страны напрямую к Президенту.

Возглавляет ФАНО с момента создания Михаил Котюков, ранее замминистра финансов России. В настоящее время его кандидатура рассматривает на пост руководителя Министерства науки, которое поглотит ФАНО. Другим претендентом на этот пост является Михаил Трубников — заместитель министра образования, который курирует вопросы науки и инноваций. В отличие от Котюкова, он реальный ученый: много лет работал в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, два года назад избран академиком РАН. И в этом отношении он, безусловно, намного компетентнее, а потому куда предпочтительнее Котюкова: развивать науку должен профессиональный ученый, а не финансист. Так что ждем и надеемся...

Вне зависимости от того, кто бы ни возглавил Министерство науки, в ближайшие шесть лет ему предстоит реализовать задачи, установленные «майским указом» Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ»:

До 2024 года наполовину должна обновиться приборная база ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

В России должны быть созданы научные центры мирового уровня (включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований).

В России должны быть созданы не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня: они появятся на основе интеграции университетов и научных организаций в кооперации с предприятиями реального сектора экономики.

В настоящее время в Дубне уже сложился уникальный научно-образовательный кластер, в который входят как научно-технологические учреждения (ОИЯИ, предприятия ОЭЗ), так и образовательные, в первую очередь Университет и колледж "Дубна", классы и внеклассные кружки физико-математической, программной, технологической, биологической направленности. Есть планы по созданию специализированной физико-математической школы.