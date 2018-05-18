Сотрудники полиции задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Полицейскими установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», ст. 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и ст. 159 «Мошенничество». Санкцией статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.