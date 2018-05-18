Сотрудники полиции задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Происшествия 88 пт, 18.05.2018 - 10:30
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по г.о. Дубна совместно с Линейным управлением МВД России аэропорта Домодедово, на территории данного аэропорта установлен и задержан 41-летний уроженец городского округа Дубна.
Полицейскими установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», ст. 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и ст. 159 «Мошенничество». Санкцией статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.