Сотни байкеров открыли мотосезон в Дубне. Видео

ДУБНОМЕТР
Давление: 765 мм
Влажность: 72%
Облачность: 24%
Байкеры из многих городов России открыли в Дубне мотосезон 2018
5 мая, при полной экипировке в сопровождении ОГИБДД стройной колонной мотоциклисты из разных городов нашей страны проехали по улицам наукограда Дубна. Кульминацией открытия сезона 2018 стали выступления байкеров в Парке семейного отдыха на Большой Волге. Представители этого мужественного вида спорта, как всегда продемонстрировали смелость и мастерство владения техникой.
Среди тех, кто согласился сказать несколько слов о своём хобби наш старый знакомый по предыдущим мотопарадам Петрович из Твери и наш земляк Дима Пуствалов. С мотоциклом юный байкер прекрасно справляется сам, а вот в интервью для информпортала «Дубна ру» не обошлось без помощи Диминых родителей - Ольги Александровны и Николая Николаевича.
На что способны байкеры и их мотоциклы смотрите в нашем видео