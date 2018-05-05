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Сотни байкеров открыли мотосезон в Дубне. Видео

Спорт и фитнес     99     сб, 05.05.2018 - 22:16
Сергей Гор
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Байкеры из многих городов России открыли в Дубне мотосезон 2018

5 мая, при полной экипировке в сопровождении ОГИБДД стройной колонной мотоциклисты из разных городов нашей страны проехали по улицам наукограда Дубна. Кульминацией открытия сезона 2018 стали выступления байкеров в Парке семейного отдыха на Большой Волге. Представители этого мужественного вида спорта, как всегда продемонстрировали смелость и мастерство владения техникой.

Среди тех, кто согласился сказать несколько слов о своём хобби наш старый знакомый по предыдущим мотопарадам Петрович из Твери и наш земляк Дима Пуствалов. С мотоциклом юный байкер прекрасно справляется сам, а вот в интервью для информпортала «Дубна ру» не обошлось без помощи Диминых родителей -  Ольги Александровны и Николая Николаевича.

На что способны байкеры и их мотоциклы смотрите в нашем видео

 

#Gorkino    https://www.youtube.com/channel/UCG9XMARXVdCm8jXYWF3O9hA 

Парк семейного отдыха