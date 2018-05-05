Сотни байкеров открыли мотосезон в Дубне. Видео

5 мая, при полной экипировке в сопровождении ОГИБДД стройной колонной мотоциклисты из разных городов нашей страны проехали по улицам наукограда Дубна. Кульминацией открытия сезона 2018 стали выступления байкеров в Парке семейного отдыха на Большой Волге. Представители этого мужественного вида спорта, как всегда продемонстрировали смелость и мастерство владения техникой.

Среди тех, кто согласился сказать несколько слов о своём хобби наш старый знакомый по предыдущим мотопарадам Петрович из Твери и наш земляк Дима Пуствалов. С мотоциклом юный байкер прекрасно справляется сам, а вот в интервью для информпортала «Дубна ру» не обошлось без помощи Диминых родителей - Ольги Александровны и Николая Николаевича.

На что способны байкеры и их мотоциклы смотрите в нашем видео