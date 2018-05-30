Viber: +7 999 8404719
redactor@dubna.ru

Снос сараев. Освободите помещение!

Строительство     27     ср, 30.05.2018 - 16:12
Администрация Дубны
72 549
Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации

На основании решения Дубненского городского суда Администрацией города Дубны будет осуществлен снос построек (сараев), расположенных возле дома по адресу: г. Дубна, ул. Ленина, д. 7

В связи с чем просим владельцев указанных сараев освободить помещения в срок до 04.06.2018 г.

строительство