Скоординированы шаги по развитию инфраструктуры ОЭЗ «Дубна»

В соответствии с поручением заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, - в ОЭЗ «Дубна» состоялось еженедельное совещание рабочей группы по вопросам строительства объектов инфраструктуры, которые финансируются за счет средств Московской области и г. Дубны. Совещание провела советник губернатора Московской области (в ранге министра) Марина Оглоблина.

В обсуждении сегодняшней ситуации и дальнейшего развития территории приняли участие руководители Управляющей компании – генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и ее ведущие специалисты, представители региональных министерств - инвестиций и инноваций, строительного комплекса. здравоохранения, ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры, а также администрации г. Дубны, проектных и подрядных организаций, ведущих строительство на территории особой экономической зоны.

В ОЭЗ «Дубна» за счет средств федерального бюджета уже построены и вводятся в эксплуатацию улично-дорожная сеть, сети инженерного обеспечения - водопровод, канализация, тепло- и энергоснабжение, а также очистные сооружения поверхностного стока, котельная №1, таможенная инфраструктура, Инновационно-технологический центр на левом берегу, другие важные для резидентов объекты. Сегодня, после передачи полномочий от федерального центра к Московской области, работа по завершению реализации проекта по созданию ОЭЗ осуществляется региональным правительством.

До начала предметного разговора министр лично проверила ход работ, осмотрев объекты на правобережном участке – ИТЦ-3, дорогу к ФЦОД и левобережном - ИТЦ-2, дорожную сеть, другие. Также Марина Оглоблина побывала на строительстве лечебного корпуса на 190 коек Дубненской городской больницы, который входит в перечень объектов инфраструктуры ОЭЗ, финансируемых регионом, и должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.

На состоявшемся затем совещании, что называется, «сверили часы» - основными стали вопросы соблюдения графика строительства и статус объектов на данный момент. Так, например, особое внимание было обращено на выполнение инженерно-геологических изысканий и принятие актуальных проектных решений по устройству фундаментов на Инновационно-технологическом центре (вторая очередь), подготовка к строительству которого ведется на территории Российского центра программирования на левом берегу.

В завершение совещания Марина Оглоблина сделала акцент на ускорение работ по завершению строительства инфраструктуры и подчеркнула: от того, насколько четко будут скоординированы действия всех участников строительства, от их заинтересованности в конечном результате, соблюдения графиков по каждому объекту зависит дальнейшее успешное развитие ОЭЗ «Дубна», высокотехнологичного бизнеса ее инвесторов, строительство резидентами новых научно-производственных комплексов.