Школьники из Дубны заняли призовые места в международных конкурсах

Суркова Александра, ученица 10 класса лицея № 6, набрала максимальное количество баллов и заняла 1-ое место в России в международном игровом конкурсе «Кенгуру – математика для всех».

По итогам международного конкурса «Золотое руно», Юдина Екатерина, ученица 4-А класса, заняла первое место в России, а ученики 2-В класса Головченко Евгений, Дмитров Даниил, Храмцова Алена и ученик 9-А класса Маслов Михаил заняли I место в Московской области.