Семинар по поддержке инвестпроектов

16 мая в Конгресс-центре Особой экономической зоны «Дубна» состоялся семинар на тему «О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов промышленных предприятий, реализуемых Фондом развития промышленности Московской области». Семинар был организован Торгово-промышленной палатой города Дубны, Торгово-промышленной палатой Московской области, Администрацией города и АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».
С докладом на семинаре выступил директор Фонда развития промышленности Московской области Станислав Гусев.
В семинаре приняли участие представители более 20 организаций, в том числе компании-резиденты ОЭЗ «Дубна».
Директор Фонда подробно рассказал о программе финансирования, основных условиях займа, критериях отбора проектов по программам финансирования, необходимом перечне документов и пр. Он также ответил на многочисленные вопросы участников семинара.
- Это уже второй семинар за год, который в Дубне проводит лично директор Фонда развития промышленности Московской области Станислав Владимирович Гусев. Мы благодарны ему, что он, как и в прошлый раз, сразу откликнулся на наше предложение о проведении семинара - отметил президент ТПП г.Дубны Владимир Бобров – Сегодня фонды развития промышленности, как федеральный, так и областной, являются наиболее реальным и эффективным механизмом поддержки промышленных предприятий. Рассчитываем, что количество дубненских компаний, которые воспользуются возможностью получить льготный займ на свое развитие, в результате семинара увеличится.
После проведения семинара Станислав Гусев также осмотрел выставку проектов, реализуемых компаниями – резидентами ОЭЗ, и посетил производство АО «ПРОМТЕХ-Дубна».