Семинар по поддержке инвестпроектов

С докладом на семинаре выступил директор Фонда развития промышленности Московской области Станислав Гусев.

В семинаре приняли участие представители более 20 организаций, в том числе компании-резиденты ОЭЗ «Дубна».

Директор Фонда подробно рассказал о программе финансирования, основных условиях займа, критериях отбора проектов по программам финансирования, необходимом перечне документов и пр. Он также ответил на многочисленные вопросы участников семинара.

- Это уже второй семинар за год, который в Дубне проводит лично директор Фонда развития промышленности Московской области Станислав Владимирович Гусев. Мы благодарны ему, что он, как и в прошлый раз, сразу откликнулся на наше предложение о проведении семинара - отметил президент ТПП г.Дубны Владимир Бобров – Сегодня фонды развития промышленности, как федеральный, так и областной, являются наиболее реальным и эффективным механизмом поддержки промышленных предприятий. Рассчитываем, что количество дубненских компаний, которые воспользуются возможностью получить льготный займ на свое развитие, в результате семинара увеличится.

После проведения семинара Станислав Гусев также осмотрел выставку проектов, реализуемых компаниями – резидентами ОЭЗ, и посетил производство АО «ПРОМТЕХ-Дубна».