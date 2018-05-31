С учётом мнения учеников и учителей Дубны. Видео

Не в прямом смысле, разумеется, а на бумаге. На прошлой неделе соответствующие решения депутатов и главы города были подписаны.

О том, каким образом решается судьба учащихся и педагогического коллектива, какие работы будут проводиться в здании бывшей школы и многом другом в нашем видео рассказывают заместители главы города Н.А. Смирнов и Н.Ю. Мадфес.

Сергей Гор